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النقل: غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الاسكندرية الصحراوي لمدة أسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الاسكندرية الصحراوي لمدة أسبوع

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، وتوجيه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على ارواح و أموال المواطنين.

قام اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالاشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدينة واللواء أمجد انور مدير عام الإدارة العامة للمرور واللواء امجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور.

إضافة إلى عدد من استاذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق (د حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة  عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق  ود خالد قنديل استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس،  ود حسن تحسين استاذ الطرق وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق والدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والدكتور عبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق) واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري  بزيارة الطريق الدائري الإقليمي لدراسة التوجيهات الرئاسية بإمكانية غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة حتي استكمال تنفيذ تلك الأعمال حفاظاً علي أرواح المواطنين.

وتم المرور علي كافة القطاعات في المسافة من تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتي تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق الأسكندرية الصحراوي لبحث البدائل الممكنة لزيادة عوامل الأمان المروري أثناء أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بهذه المسافة ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية المضغوطة والتوجيه بإنهاء كافة الأعمال وفقاً لهذه البرامج.

جلسة نقاشية بحضور كافة الجهات

وعقب ذلك ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جلسة نقاشية بحضور كافة الجهات المشار إليها سابقاً وإستمع إلي آراء الاستشاريين وكافة الجهات المعنية والقائمين علي التنفيذ , حيث كانت نتائج تلك الجلسة كالآتي :  

1- أكد أعضاء اللجنة من إستشاري الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق علي سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلي وقوع حوادث 

2- الطريق تم البدء في تنفيذه عام 2012 والإنتهاء من تنفيذ أول مرحلة منه في عام 2013 إلي أن تم الإنتهاء من تنفيذ الطريق بالكامل عام 2018 وهو الأمر الذي إستدعي تنفيذ صيانة جسيمة وخاصة في القطاعات التي تتأثر بالحمولات العالية للنقل الثقيل وتوصية اللجنة الاستشارية بتنفيذ هذه القطاعات بالرصف الخرساني الذي يتصف بتحمل الحمولات العالية  وتوفر مواده وخاماته الأولية بالمصانع والمحاجر المصرية وبالجنيه المصري 

3- غلق كلي مؤقت للإتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الاسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الاقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءاً من الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة علي أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية اسبوع الغلق على الطرق البديلة 

هذا وستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تدعيم  الخدمات المرورية علي الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات.

الرئيس عبد الفتاح الطريق الدائري الإقليمي

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