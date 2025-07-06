المصرية لنقل الكهرباء توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا يهدف إلى دعم البنية التحتية الكهربائية ومجابهة الأحمال المتزايدة.

وقامت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوقيع العقد بحضور كل من المهندس احمد فتحي. رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع الجهد الفائق



ويتضمن العقد انشاء محطة محولات بلبيس الجديدة جهد 11/66/220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، وذلك بنظام تسليم مفتاح .

ويستهدف المشروع تخفيف الأحمال على محطات التحويل المجاورة جهد 66/220 ك.ف، وتحقيق استقرار أكبر في التغذية الكهربائية، إلى جانب ربط المحطة الجديدة بالشبكة القومية الموحدة، بما يُسهم في تعزيز كفاءتها واستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، خصوصًا مع التوسع في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.



ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، في إطار جدول زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة الفنية والتشغيلية.



وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتوسيع نطاق تغطيتها، بما يتماشى مع خطة الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية