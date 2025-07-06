القطار الكهربائي.. تقليل زمن التقاطر إلى 15 دقيقة بعد 5 مساءً بدءًا من اليوم

أعلنت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائى تعديل خريطة تشغيل قطار العاصمة الإدارية الجديدة ، بداية من اليوم الأحد 6 يوليو، وذلك لخدمة ركاب القطار وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وأكدت الشركة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 6 يوليو، سيتم تقليل وقت الانتظار بين القطارات من 30 دقيقة لـ 15 دقيقة بعد الساعة 5 مساءً بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة على أن يكون موعد آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10.15مساءً، وفق إعلان الشركة.

مميزات استخدام القطار الكهربائي



لا يسبب الضرر للمباني أو الجو المحيط

تكلفة الصيانة أقل بنسبة 50% من القطارات البخارية

لا يحتاج إلى وقت لبدء التشغيل

قلة استهلاك الوقود: يعمل من خلال محطات الطاقة الكهرومائية أو الحرارية

القدرة على زيادة الحمولة والسعة

زمن التقاطر بين القطارات 15 دقيقة

تتوافر أماكن انتظار سيارات بجانب المحطات