موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

هلال رمضان 2027 .. يترقب المسلمون حول العالم حلول الشهر الكريم للاستعداد للصيام والعبادة، إلى جانب تجهيزات الأسر لاستقبال الشهر الفضيل بالأطعمة والمشروبات الرمضانية الشهيرة، وكذلك الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك.

هلال رمضان2027

وتشير التوقعات الفلكية، إلى أن اقتران هلال شهر رمضان سيحدث يوم السبت 6 فبراير 2027، ليكون يوم الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027 هو أول أيام شهر رمضان فلكيًا، ويظل هذا التاريخ تقديريًا حتى يتم الإعلان الرسمي من قبل دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر الكريم.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2027 في مصر؟

من المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الأحد 7 فبراير 2027، وفقًا للمعلومات الواردة، وذلك لتحديد بداية الشهر الكريم بناءً على نتائج الرؤية الشرعية.

وتأتي عملية استطلاع الهلال في نهاية شهر شعبان، إذ تساعد نتائج الرؤية على تحديد ما إذا كان الشهر قد اكتمل ثلاثين يومًا أم انتهى بعد تسعة وعشرين يومًا، وفقًا للضوابط المعتمدة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية.

ويترقب المسلمون إعلان دار الإفتاء المصرية لمعرفة الموعد الرسمي لأول أيام الصيام، إذ لا يُحسم موعد بداية رمضان في مصر اعتمادًا على التوقعات الفلكية وحدها، بل وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية والإعلان الرسمي.

عدد ساعات الصيام في رمضان2027

لأن شهر رمضان 2027، سيحل في فصل الشتاء، فمن المتوقع أن تكون ساعات الصيام أقصر نسبيًا. وتشير التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2027 في القاهرة ستبلغ حوالي 12 ساعة و25 دقيقة، لتزيد تدريجيًا لتصل إلى نحو 13 ساعة بنهاية الشهر.

موعد عيد الفطر 2027 في مصر

تشير التقديرات الواردة إلى احتمال حلول عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، مع طرح يوم الأربعاء 10 مارس موعدًا بديلًا، وفقًا لاختلاف توقيت بداية شهر رمضان وعدد أيامه.

ويرتبط تحديد موعد عيد الفطر بثبوت هلال شهر شوال، الذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان، ولذلك يظل التاريخ النهائي للعيد مرتبطًا بتحديد بداية الشهر الكريم وعدد أيامه، ثم الإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة.

ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، وفقًا لثبوت هلال شهر شوال، وهو ما ينعكس على تحديد موعد عيد الفطر المبارك.

متى تعلن دار الإفتاء المصرية موعد رمضان 2027 رسميًا؟

تتولى دار الإفتاء المصرية الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان، عقب استطلاع الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، ثم إعلان نتيجة الرؤية في الموعد المحدد لذلك.

وبناءً على ذلك، لا يُعد تحديد يوم الاثنين 8 فبراير 2027 وفق الحسابات الفلكية إعلانًا نهائيًا عن أول أيام الصيام، وإنما يمثل الموعد المتوقع الذي ينتظر المواطنون تأكيده من خلال البيان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء المصرية.