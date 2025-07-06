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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فيديو

نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين

بلطجى العشرين
بلطجى العشرين
إيمان عبد اللطيف

بعد ساعات قليلة من تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القاء القبض على بطل مقطع فيديو البلطجة في منطقة فيصل بالجيزة.

وكشفت التحريات، أن المتهم يدعى "كوارشي" رصده مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يقتحم مطعما شهيرا بشارع العشرين بمنطقة فيصل، يحمل سلاحا أبيض "سنجة" مرددا ألفاظا بذيئة ما دفع رواد المطعم للهرب من أمامه خشية الفتك بهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مقطع الفيديو ونجحت تحريات مباحث بولاق الدكرور في تحديد هوية المتهم وانطلقت قوة أمنية ألقت القبض عليه وبحوزته السلاح الأبيض الذي كان يحمله في الفيديو.

وتجري مباحث الجيزة مناقشة المتهم للوقوف على ملابسات اقتحامه المطعم بالسلاح الأبيض وإرهاب المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/P8tLlc2craM

بلطجى العشرين الكوارشي الاجهزة الامنيه

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