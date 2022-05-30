نائب أمين عام الناتو: من حق الحلف الانتشار بأوروبا الشرقية

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ميرسيا جيوانا، اليوم الإثنين، على حق الحلف في الانتشار بأوروبا الشرقية.

وكانت أفادت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، في تقرير لها، بأن القيادة التركية اتخذت ثلاثة قرارات مؤخرًا تتعارض مع مصالح حلف الناتو وتخلق نقاط خلاف مع الحلفاء.

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن تركيا منعت السويد وفنلندا من الانضمام إلى التحالف، ووضعت شروطًا لم تستعد ستوكهولم وهلسنكي للوفاء بها بعد.

وانتقدت الولايات المتحدة موقف تركيا، لكن التقرير شكك في أن واشنطن ستتجه إلى صراع آخر مع أنقرة، ما يعني استحالة انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو.

كما أن قرار الرئيس أردوغان شن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد القوات الكردية، تسبب في استياء الغرب.

وأعلن السياسيون الألمان، على وجه الخصوص، عن وجود تناقض مع القانون الدولي في قرار تركيا.

وأضاف التقرير: "على أي حال، فإن عملية أخرى واسعة النطاق في شمال سوريا تنطوي على احتمال حدوث تصعيد بين تركيا وشركائها في الناتو ".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن أردوغان قطع العلاقات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ولفت التقرير الانتباه إلى حقيقة أن سلاح الجو التركي في الأشهر الأخيرة ما فتئ ينتهك المجال الجوي لليونان بشكل متزايد.

