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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كشك بالجمبري للشيف عظيمة حمدي

كشك الجمبري
كشك الجمبري

كشك بالجمبري ، تحرص الشيف عظيمة حمدي على تقديم كل ما هو جديد ومميز ،لذلك تقدم كشك الجمبري لعشاق الجمبري .

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مقادير كشك بالجمبري


٤ أكواب زبادي
٤ معالق كبيره دقيق
٢ فص ثوم 
بصله مبشوره
زيت أو نصف معلقه سمنه
فلفل اسود
كاري 
ملح 
نعناع اخضر فريش
٤ أكواب شوربة جمبري
رشه جوزه الطيب 
معلقه صلصله طماطم 
رشه بابريكا 
رشه كزبره ناشفه 


طريقة تحضير كشك بالجمبري 


يتم خلط الزبادي مع الدقيق من اليوم الماضي، او قبلها بساعتين؛ حتي يختمر ونتركهم ونأتي بطاسه علي النار لكي نصنع شوربه الجمبري.

نضع الزيت مع  بصله مبشوره ويتم تشويحها مع  التوابل فلفل اسود كاري ملح مع الثوم وعندما يصبح لونها ذهبيا؛ نضيف عليه الجمبري.

يتم التقليب والتشويح مع بعض ثم نضيف الماء حتي يتم نضجه ونبشر من جوزه الطيب مقدار رشَّة ثم نضيف على الشوربة ملعقه صلصله الطماطم حتي يكون لونها أحمر.

وبعد ما تغلى الشوربه نفصلها عن الجمبري.

وفي طاسه جديده نأتي بالثوم المفروم ويتم تحميره ونضيف النعناع المفروم وعليه رشه كزبره  وبابريكا، ويتم تشويحهم مع معلقه شوربه الجمبري، ونتركهم.

ونأتي بالطاسه الموجود بها شوربه الجمبري فقط؛ لأننا قمنا بفصل الجمبري في طبق، ثم نضيف عليه الزبادي والدقيق بشكل تدريجي؛ بعد ما نتأكد انه تخمر، ونقلب بالمضرب اليدوي، وبعد التأكد من ان الشوربه امتزجت مع الزبادي، وتقليبهم جيدا، ثم نضيف الجمبري، ويتم التقليب معا ويقدم بألف هنا.

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