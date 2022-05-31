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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي ينهي مرانه الختامي لمواجهة البنك التجاري الكيني في نهائي إفريقيا لسيدات الطائرة

صدى البلد

أنهى الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مرانه الأخير في تونس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة الليلة أمام البنك التجاري الكيني، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية. 

بدأ مران «سيدات طائرة الأهلي» بالجري داخل الصالة وتدريبات اللياقة البدنية، ثم التدريب على الإرسال والاستقبال، وتحدث الصافي مع اللاعبات خلال المران عن ضرورة التحلي بالتركيز الشديد في المباراة، ومواجهة الفوارق البدنية للفريق الكيني بالمهارات الفنية والخططية التي تتميز بها لاعبات الأهلي. وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد نجح في التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه بالأمس على حساب فريق قرطاج التونسي بثلاثة أشواط دون رد، بينما تأهل البنك التجاري بعد الفوز على مواطنه الأنابيب بنفس النتيجة. 

وتضم بعثة الفريق في تونس ١٣ لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال. ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.

الأهلى النادي الأهلي نهائي أفريقيا اللياقة البدنية بطولة افريقيا

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