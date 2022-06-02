عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: الأهلي محتاج يعيد حساباته في ملف اختيار اللاعبين.. فيديو

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي بحاجة إلى إعادة حساباته في ملف اختيار اللاعبين خلال فترة انتقالات الميركاتو الصيفي من أجل الحفاظ على البطولات المحلية والقارية وتحقيق الانتصارات.

 

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم : أحمد شوبير: النادي الأهلي محتاج يعيد حساباته في اختيار اللاعبين ومينفعش يبقى كلام المدرب بس فى انتقالات اللاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة.

 


 

شكوى الكاف

استقر مسئولو النادي الأهلي، على تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات اللجنة المنظمة لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022"، بسبب المضايقات التي تعرضت لها البعثة الرسمية للفريق الأحمر خلال الدخول إلى استاد مركب محمد الخامس، لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا والذى جمع بين النادي الأهلي والوداد البيضاوى المغربي والذي فاز فيه الأخير بهدفين نظيفين.

 

وأعد مسئولو النادي الأهلي ملف كامل بالتجاوزات التي حدثت مع أعضاء بعثة الأهلي، خاصة التطاول في حق أعضاء مجلس إدارة النادي والبعثة المرافقة للفريق الأحمر، ومحاولة التعدي على عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء دخول ملعب المباراة في واقعة غريبة من مسئولي اللجنة المنظمة للنهائي الإفريقي.

 

‎وجهزت إدارة الأهلي ملف كامل بكل الأحداث التي سبقت المباراة النهائية بالفيديو قبل تقديمه للكاف، سواء محاولات الأمن المغربي مضايقة الأهلي ومحاولة الاستيلاء على المقاعد المخصصة لجماهيره رغم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني للمباراة، وعدم تسليم الإدارة التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كاملة وما صاحبها من مضايقات طوال فترة الإقامة في المغرب.

 

وانتقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والجونة حاليا، لاعبي الأهلي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

 

قال سليمان في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لم يقدم المستوى المتوقع لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا". 

 

أضاف: "معظم لاعبي الأهلي في الجيل الحالي ليس لديهم شخصية قوية للتعامل مع الضغط الجماهيري". 

 

وواصل: "في 2017 عندما علمنا بأن بكاري جاساما الحكم لنهائي دوري أبطال أفريقيا علمنا أن اللقاء سيكون صعبا". 

 

وختم حديثه قائلا: "فيكتور جوميز سمح بإهدار لاعبي الوداد الوقت في مباراة الأهلي". 

احمد شوبير الأهلى الميركاتو الصيفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا استاد مركب محمد الخامس الوداد البيضاوي المغربي طارق سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير: يجب أن نقول للأهلي شكرا على غرار ليفربول.. فيديو

خاص| مدرب الأهلي السابق: موسيماني سبب ضياع اللقب الإفريقي

ترشيحاتنا

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

شوبير: الأهلي محتاج يعيد حساباته في ملف اختيار اللاعبين.. فيديو

كفها كده.. أم تلد طفلها على شاطئ بالمحيط الهادي| صور

باكستان ترسل وفدا إلى أفغانستان لتمديد الهدنة مع طالبان

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ