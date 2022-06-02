شوبير: الأهلي محتاج يعيد حساباته في ملف اختيار اللاعبين.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي بحاجة إلى إعادة حساباته في ملف اختيار اللاعبين خلال فترة انتقالات الميركاتو الصيفي من أجل الحفاظ على البطولات المحلية والقارية وتحقيق الانتصارات.

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم : أحمد شوبير: النادي الأهلي محتاج يعيد حساباته في اختيار اللاعبين ومينفعش يبقى كلام المدرب بس فى انتقالات اللاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة.





استقر مسئولو النادي الأهلي، على تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات اللجنة المنظمة لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022"، بسبب المضايقات التي تعرضت لها البعثة الرسمية للفريق الأحمر خلال الدخول إلى استاد مركب محمد الخامس، لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا والذى جمع بين النادي الأهلي والوداد البيضاوى المغربي والذي فاز فيه الأخير بهدفين نظيفين.

وأعد مسئولو النادي الأهلي ملف كامل بالتجاوزات التي حدثت مع أعضاء بعثة الأهلي، خاصة التطاول في حق أعضاء مجلس إدارة النادي والبعثة المرافقة للفريق الأحمر، ومحاولة التعدي على عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء دخول ملعب المباراة في واقعة غريبة من مسئولي اللجنة المنظمة للنهائي الإفريقي.

‎وجهزت إدارة الأهلي ملف كامل بكل الأحداث التي سبقت المباراة النهائية بالفيديو قبل تقديمه للكاف، سواء محاولات الأمن المغربي مضايقة الأهلي ومحاولة الاستيلاء على المقاعد المخصصة لجماهيره رغم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني للمباراة، وعدم تسليم الإدارة التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كاملة وما صاحبها من مضايقات طوال فترة الإقامة في المغرب.

وانتقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والجونة حاليا، لاعبي الأهلي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال سليمان في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لم يقدم المستوى المتوقع لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا".

أضاف: "معظم لاعبي الأهلي في الجيل الحالي ليس لديهم شخصية قوية للتعامل مع الضغط الجماهيري".

وواصل: "في 2017 عندما علمنا بأن بكاري جاساما الحكم لنهائي دوري أبطال أفريقيا علمنا أن اللقاء سيكون صعبا".

وختم حديثه قائلا: "فيكتور جوميز سمح بإهدار لاعبي الوداد الوقت في مباراة الأهلي".