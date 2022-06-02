رفع 4520 طن قمامة بحملات نظافة مكثفة في مدينة الأقصر

أوضح اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أنه خلال شهر مايو الماضي، تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بمدينة الأقصر استهدفت جميع شوارع الأحياء المختلفة التابعة للمدينة، إلى جانب أعمال رفع تجمعات القمامة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأسفرت الحملات خلال الشهر عن رفع ٤٥٢٠ طن مخلفات قمامة، وتم نقلها إلى مصنع السماد العضوي بالحبيل ، و١٤٠٧ أطنان مخلفات صلبة، وتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق أسوان القاهرة الصحراوي.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار حملات النظافة المكثفة على مدار اليوم، لتشمل جميع أرجاء المدينة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.