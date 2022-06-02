خبراء التعليم: مجلدات المفاهيم فرصة للقضاء على الكتب الخارجية.. وتشمل جميع أجزاء المنهج بطريقة منظمة.. وطلاب الثانوية العامة يشيدون بالمستوى

مجلدات المفاهيم:

خبراء التعليم تؤكد: مجلدات المفاهيم فرصة للقضاء على الكتب الخارجية

المجلد يشمل جميع أجزاء المنهج بطريقة منظمة

طلاب الثانوية العامة يشيدون بمستوى مجلدات المفاهيم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الشخصية، منشورًا بعدد "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة.

قال وزير التعليم، إن مجلد علمي علوم يحتوي على 624 صفحة، ومجلد علمي رياضيات 496 صفحة، أما مجلد الأدبي يحتوي على 240 صفحة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن تحديد مصادر تعليمية للطلاب من أجل مساعدتهم فى حل الامتحانات وهي مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تعتبر هدية من الوزارة للطلاب مؤكدا أن الطلاب اشادو بهذه المفاهيم لافتا أن الحكم على جودة كتيبات المفاهيم ومراعاتها لاحتياجات الطلاب المعلوماتية مؤجل لحين انتهاء الامتحانات .

وأوضح الخبير التربوي أنه لابد من تدريب الطلاب عليها بصورة كافية حتى لا يكونوا عرضة لأى مفاجآت أثناء امتحانات نهاية العام مشيرا الي ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة فرصة كبيرة للقضاء علي الكتب الخارجية بسبب ما تحتويه من تلخيص للمنهج .

وأوضح أن كتيب مفاهيم اللغة الفرنسية الموجود ضمن مجلدات المفاهيم جاء شاملا لمنهج اللغة الفرنسية باختصار والأمر ذاته مع كافة المواد الدراسية ، وكذلك الأمر بالنسبة لكتيبات مفاهيم المواد العلمية المتضمنة داخل مجلدات مفاهيم شعبتي علمي العلوم وعلمي الرياضيات.

من جهته ، أشاد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس بمجلدات المفاهيم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي.

وأكد أن مجلدات المفاهيم المعلنة جاءت في مستوى عال من الجودة في نواحي الشكل والمضمون. وأنها بالفعل تغني الطالب في كل مادة عن الكتاب المدرسي، وستكون أكثر فائدة للطالب من كتاب المدرسة لأنها تشمل كافة جوانب المنهج بترتيب جيد وعرض شيق للمعلومات الواردة فيها.

وأوضح شوقي أن المجلدات التي أتيحت الكترونيا تشمل اللغتين العربية واللغات بما يتيح لطلاب مدارس اللغات الاستعانة بها منوها أن المجلدات جاءت مختصرة وتلبي احتياجات الطالب في الإجابة عن السؤال بشكل وافي .

وأضاف الخبير التربوي ، أن كتيب مفاهيم كل مادة فيه تلخيص غير مخل بالمنهج الدراسي، وطريقة عرض رائعة وتصنيف المفاهيم بشكل جيد يساعد الطلاب على الرجوع للمعلومة بسهولة ويسر الاستعانة بها في فهم السؤال والإجابة عنه.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن مجلدات المفاهيم سوف تقضي علي الكتب الخارجية والدروس الخصوصية ايضا بسبب تلخيص مفاهيم المنهج في هذا الكتيب .

وفي ذات السياق قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس أن الوزارة عليها أن تعلن فلسفتها الواضحة من امتحانات الثانوية العامة .

وأوضح أن مجلدات المفاهيم ستقدم أكثر فائدة للطلاب المقبلين علي الثانوية العامة العام القادم ليس فقط لانه بديل الكتاب انما لانه أكثر تنظيما واحتوائه علي المعلومات التراكمية

وأكد أن مجلدات المفاهيم جزء من منظومة الامتحانات التى تحتاج لإعادة تقييم بشكل كامل، والأمر بحاجة للنظر لكل التفاصيل بدءاً من زمن الامتحان وطبيعته ومدى تدريب الطالب عليه، واعتياد الممتحنين الوسائل المساعدة من عدمه، والمحصلة النهائية من تلك الامتحانات.

ومن جانبه قال أحمد سعيد طالب بالصف الثالث الثانوي أن مجلدات المفاهيم أمر يستحق الإشادة والتقدير.

وأضاف الطالب أن المجلد شمل جميع أجزاء المنهج بطريقة منظمة ومرتبه، على عكس ما كنت اتوقع لافتا أ ن وجود المجلدات معهم داخل اللجان يساعدهم كثير على حل الامتحانات، ويزيل الرهبة والخوف التي ترتبت على قرار عدم دخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت رابط مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة “النسخ الالكترونية” .

وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لطلاب الثانوية العامة ، يمكنكم الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي/علوم، علمي /رياضيات وأدبي

وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : قسمنا مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة كما يلي : (مجلد علمي علوم يشمل كل مواد علمي علوم بكل اللغات وتم تقسيمه لفصول وله فهرس واضح .. ونفس الشيء في مجلد علمي رياضة ومجلد ادبي).

وأوضح الوزير ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 متاحة لطلاب الثانوية العامة بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل.

وأضاف شوقي: مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة تم الانتهاء من تأليفها ومراجعتها وسيتم طباعتها على حساب الوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم توزيع مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات يستعين به الطالب اثناء الامتحان ثم يتركه في اللجنة بعد انتهاء كل امتحان ولن يسمح بالكتابة عليه ، وسيتم استغلال نفس هذه المجلدات في السنوات المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية وتستمر لبعد إجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الاجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في اجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022



تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقية والإجابة بنظام البابل شيت المتطور، ولن يتم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة

سيتم التصحيح بشكل إلكتروني بالكامل

لن يسمح باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

سيتم توزيع ورقة مفاهيم أعدها واضعو امتحانات الثانوية العامة لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان

لن يسمح بدخول التابلت منعا للغش

المواد التي لا تضاف للمجموع يتم امتحانها قبل موعد الامتحانات الأساسية بيومين في لجان مؤمنة بالمدارس.