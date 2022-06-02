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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان الأجندة الوطنية للعمل المناخي في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بعين شمس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد ،صباح اليوم، الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حلقة نقاشية  عقدتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى حول " الأجندة الوطنية نحو مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها  " وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بيوم البيئة العالمى ،وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور  نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية.

 

وقد تم الإعلان عن خطة العمل الوطنية للتغير المناخى نتاج البرنامج التدريبى شركاء المناخ التى قامت به كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية مع مجلـس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية بهدف رفع قدرات لجـان البينـة بـالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الشبابية المعنية بقضايا البيئـة لوضع أجندة وطنية لمواجهة قضايا التغيـر المناخي  و التى قامت به كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية كشريك تدريبى فى البرنامج وذلك لنشـر الوعي حول تغير المناخ والمساهمة في خلق مستقبل أكثر استدامة وفي ذلك السياق ، و ذلك بالاستعانة بكافة المدربين والخبراء مـن كليـة الدراسات والبحـوث البيئيـة للإشراف على توصيات ومخرجـات خـطـة العمـل الوطنيـة فـي مواجهـة التغيرات المناخية وذلك وذلك في إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدني مع الجهات الحكومية في مواجهة أثار التغيرات المناخية .

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