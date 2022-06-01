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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جودة الحياة هدف الاستراتيجية القومية 2050 .. ورشة عمل بكلية الدراسات والبحوث البيئية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس  ورشه عمل بعنوان" جودة الحياة الاستراتيجية القومية 2050" وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور   هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث،وا.د نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.


وتقام فعاليات ورشه العمل اليوم الاربعاء، بقاعة ا.د عبد العظيم الحمادى بالكلية.


وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى افتتح أ.د. هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة " المستقبل الأخضر" نيابة عن أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة .


جاء ذلك بحضور الدكتزرة . أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس و الدكتورة . نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية .

وخلال كلمته أوضح أ.د. هشام تمراز حرص واهتمام إدارة الجامعة البالغ بأهداف التنمية المستدامة والتى تولى الدولة اهتماما بها ويأتى الاهتمام بالبيئة ضمن أهداف التنمية المستدامة.


كما أشار إلى مبادرة سفراء المناخ والتى انطلقت من جامعة عين شمس و تهدف لتوعية مجموعة أكبر من المواطنين حول المناخ وخطورة التغيرات المناخية وتهدف الوصول إلى مليون متطوع.

وقد تم تخريج ٦ دفعات قوامها ١٦٠٠ متطوع مشيداً بما تلقاه الجامعة من دعم من وزارة البيئة على كافة المستويات، مشجعا  الطلاب والطالبات على الانضمام إلى المبادرة ، مثمنا جهود الكليات المشاركة في فاعليات أسبوع البيئة حيث يشارك أكثر من ٦ كليات وهم البنات والبيئة و العلوم والهندسة والزراعة و  الآداب  مما يثرى الفاعلية بالتنوع فى تناول القضية من مختلف .


وفى الختام شدد على الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق لتقديمها للمختصين.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة . أميرة يوسف أن الندوة هى خطوة ضمت فاعليات الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة مشيرة  إلى حرص إدارة الكلية إقامة كافة الفاعليات التى بدورها تثقيف وتوعية الطالبات لإعداد جيل قادر على النهوض بمصر و تحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع.


واستعرضت الدكتورة  نهى  دنيا فاعليات أسبوع البيئة التى تناقش  الاحتباس الحراري والبصمة الكربونية في محاضرة يلقيها السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي  وأثر التغيرات المناخية علي الزراعة، والتغيرات المناخية والأحياء المائية، وكذلك الايكوسينما ومعالجة التغيرات المناخية، والبصمة الكربونية والمستقبل الأخضر، الاحترار العالمي.

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وتناولت الدكتورة. هبة بركات موضوع التغيرات المناخية وأهميته التى تأتى من تأثيرها العظيم على مختلف المستويات البيئة والتنموية والاقتصادية ومشيرة لجهود الجامعة في تقديم  الدراسات البيئية العلمية التي تمهد الطريق لمتخذى  القرار 
وفى ختام الجلسة الافتتاحية كرم أ.د. هشام تمراز السادة العمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة المشاركين في الجلسات والقائمين على التنظيم

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