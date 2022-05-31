عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخارجية المصرية في 100 عام.. مؤتمر ببحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرا بعنوان "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام ١٩٢٢-٢٠٢٢"، وذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

txt

كنوز.. فيلم تسجيلي لمشروع تخرج يرصد جمال السياحة البيئية بإعلام عين شمس

txt

مواجهة بين الإنسان والطبيعة في الأرض السادسة مشروع تخرج بإعلام عين شمس

جاء ذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ في مدرج المحلاوي بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف مؤنس، مقرر المؤتمر ومدير المركز.

 

والجدير بالذكر نظمت كلية الدراسات والبحوث البيئة ورشة عمل بعنوان "الإقتصاد الدوار والتحول الرقمي " ضمن فعاليات الاحتفال بأسبوع البيئة، والتى تأتى بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

 

يعقد الأسبوع البيئي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لخدمة شئون المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي والدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئة، وتحت اشراف الدكتورة هالة عوض الله وكلية الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي. 

 

وحضر ورشة العمل عدد من الخبراء الأسبان منهم الدكتور مانويل ريوس أستاذ مساعد قسم إدارة الأعمال بجامعة غرناطة ، الدكتورة فالنتين مورينو أستاذ مساعد بقسم  الأعمال بجامعة غرناطة.

 

وتأتي زيارة أساتذة جامعة غرناطة بالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ضمن فعاليات برنامج راسموس بلس لتبادل الطلبة والباحثين بتنسيق الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير ادارة المنح والمشروعات ود. كريم سليمان أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة.

 

وتمت الاجتماعات في حضور ، الدكتور محسن توفيق أستاذ متفرغ وبقسم الهندسة ، والدكتور علي ناصر حسن أستاذ متفرغ وبقسم العلوم الإنسانية ولفيف من الأساتذة والخبراء المتخصصين بالكلية. 

 

وأشارت الدكتورة نهي سمير عميد الكلية الي أهمية التعاون ونقل الخبرات، معربة عن سعادتها بتواجد الخبراء الأسبان من جامعة غرناطة في رحاب جامعة عين شمس وكلية الدراسات والبحوث البيئية داخل فعاليات ونشاط أسبوع البيئة الخاص بالجامعة ومشاركتهم بإلقاء محاضرة بفعاليات الحدث.

 

وأضافت أنهم تحدثوا خلال مشاركتهم في عدة محاور، منها الاقتصاد المستدام كنموذج جديد للتنمية الاقتصادية، الجامعة كمركز معرفة للبحوث في الاقتصاد المستدام  ، وكذلك دور الجامعة في إحداث تحول اقتصادي ، تحليل إمكانات الاقتصاد المستدام في مصر داخل جامعة عين شمس كنموذج.

 

 كما تضمنت الفعاليات تكريم الخبراء وعمل زيارة ميدانية لوحدة التحول الأخضر ومركز الاستشارات والمعامل بالإضافة إلى وحدة شمس بي جرين بالكلية.

مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس وزارة الخارجية المصرية الموسم الثقافي الدكتور أشرف مؤنس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

مستشار الرئيس يشهد افتتاح المؤتمر الثامن لـ قسم التخدير بطب عين شمس

جامعة عين شمس تحصد 23 جائزة في ختام مهرجان إبداع 10

بدء الامتحانات الإلكترونية بكلية التربية جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

أحمد ناجي يحلل أخطاء محمد الشناوي أمام الوداد في نهائي أفريقيا.. فيديو

صحيفة: خطة إسرائيلية لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 700 مليون دولار

أذكار بعد صلاة الفجر لاستقبال ذو القعدة .. أمران عظيمان لا تغفلهما

سويدية عمرها 103 أعوام تقفز بالمظلة محطمة الرقم القياسي العالمي.. فيديو

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ