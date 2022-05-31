الخارجية المصرية في 100 عام.. مؤتمر ببحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرا بعنوان "وزارة الخارجية المصرية في مئة عام ١٩٢٢-٢٠٢٢"، وذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ في مدرج المحلاوي بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف مؤنس، مقرر المؤتمر ومدير المركز.

والجدير بالذكر نظمت كلية الدراسات والبحوث البيئة ورشة عمل بعنوان "الإقتصاد الدوار والتحول الرقمي " ضمن فعاليات الاحتفال بأسبوع البيئة، والتى تأتى بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

يعقد الأسبوع البيئي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لخدمة شئون المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي والدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئة، وتحت اشراف الدكتورة هالة عوض الله وكلية الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي.

وحضر ورشة العمل عدد من الخبراء الأسبان منهم الدكتور مانويل ريوس أستاذ مساعد قسم إدارة الأعمال بجامعة غرناطة ، الدكتورة فالنتين مورينو أستاذ مساعد بقسم الأعمال بجامعة غرناطة.

وتأتي زيارة أساتذة جامعة غرناطة بالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ضمن فعاليات برنامج راسموس بلس لتبادل الطلبة والباحثين بتنسيق الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير ادارة المنح والمشروعات ود. كريم سليمان أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة.

وتمت الاجتماعات في حضور ، الدكتور محسن توفيق أستاذ متفرغ وبقسم الهندسة ، والدكتور علي ناصر حسن أستاذ متفرغ وبقسم العلوم الإنسانية ولفيف من الأساتذة والخبراء المتخصصين بالكلية.

وأشارت الدكتورة نهي سمير عميد الكلية الي أهمية التعاون ونقل الخبرات، معربة عن سعادتها بتواجد الخبراء الأسبان من جامعة غرناطة في رحاب جامعة عين شمس وكلية الدراسات والبحوث البيئية داخل فعاليات ونشاط أسبوع البيئة الخاص بالجامعة ومشاركتهم بإلقاء محاضرة بفعاليات الحدث.

وأضافت أنهم تحدثوا خلال مشاركتهم في عدة محاور، منها الاقتصاد المستدام كنموذج جديد للتنمية الاقتصادية، الجامعة كمركز معرفة للبحوث في الاقتصاد المستدام ، وكذلك دور الجامعة في إحداث تحول اقتصادي ، تحليل إمكانات الاقتصاد المستدام في مصر داخل جامعة عين شمس كنموذج.

كما تضمنت الفعاليات تكريم الخبراء وعمل زيارة ميدانية لوحدة التحول الأخضر ومركز الاستشارات والمعامل بالإضافة إلى وحدة شمس بي جرين بالكلية.