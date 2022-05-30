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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كنوز.. فيلم تسجيلي لمشروع تخرج يرصد جمال السياحة البيئية بإعلام عين شمس

فريق مشروع التخرج
فريق مشروع التخرج

ناقش قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، مشاريع التخرج الخاصة بشُعبة الإذاعة والتلفزيون ٢٠٢٢ ، بحضور د. دينا أبو زيد رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام، ود. هبة شاهين رئيس قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد كبير من خبراء الصحافة والإعلام وأساتذة التخصص بالقسم.

وافتُتحت اللجنة بعرض فيلم "كنوز" والذي يسلط الضوء على السياحة البيئية ويوضح أهميتها في الوقت الحالي.

وحسب ما قالته صانعات الفيلم، أنهن أردن فكرة مميزة تسلط الضوء على  سحر وجمال وكنوز مصر ، ولم يجدن أفضل من الترويج للسياحة البيئية نظرًا لأهميتها في الوقت الحالي وتركيز الدولة على مبادرات السياحة البيئية مثل "إيكو إيجبت".

وأضفن  أن الفيلم يعرض خمس محميات طبيعية من أصل ثلاثين محمية وهم "محمية وادي دجلة،  ومحمية وادي الحيتان، ومحمية سانت كاترين، ومحمية نبق، ومحمية رأس محمد" ويدور الفيلم حول رضوى بطلة الفيلم الذي تتجول داخل كل محمية لعرض أبرز أنشطة السياحة البيئية الموجودة بها ، ومحاورة المصادر بأسلوب شيق وجذاب ، وسط مناظر  طبيعية خلابة وموسيقا مؤثرة تناسب كل محمية.

وأكدن أنهن يحرصن على ترجمة الفيلم بلغات عدة ليكون الفيلم سببًا في الترويج للسياحة البيئية على مستوى العالم.

ويضم فريق عمل الفيلم ١٥ طالبة وهن:-  هاجر خالد، ونورا محمد، وخلود خالد، ومنار طارق، وساره أحمد، ودنيا طاهر، و ندي الزهار، و سلمى علي، وندى ايمن، و فرح عبد الحميد، وملك أحمد، ويارا ياسر، وهاجر أيمن، و مريم إبراهيم، وميار أحمد، وتحت إشراف إسراء محمد معيدة بالقسم.

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطاع الاعلام محمية وادى دجلة كلية الآداب جامعة عين شمس

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