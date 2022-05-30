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الإشراف العام
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تعليم

مستشار الرئيس يشهد افتتاح المؤتمر الثامن لـ قسم التخدير بطب عين شمس

صدى البلد

نظم قسم التخدير والرعاية المركزية وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الثامن حول دور قسم التخدير والرعاية المركزيه وعلاج الألم فى جائحة كورونا والتضحيات التى قدمها القسم من أرواح أعضائه في خدمة المواطنين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ،الدكتور اشرف عمر عميد كليه الطب جامعه عين شمس ،الدكتور شريف وديع رئيس قسم التخدير ورئيس المؤتمر ، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون  الصحية والوقائية .

وفى كلمته أوضح الدكتور عوض تاج الدين أن دور القسم التاريخى لم يكن مقتصرآ فقط على جائحة كورونا وانما دوره الشامل كان منذ بدء كليه الطب .

وفى كلمته استعرض الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعه عين شمس الدور البطولى لقسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم إلى جانب جميع اقسام الكليه المختلف..

وتناول الدكتور شريف وديع رئيس قسم التخدير والرعاية المركزه وعلاج الالم ورئيس المؤتمر  مدى عطاء أبناء القسم والتضحيات التى قدموها ، حيث ضحى بعض  استاذه وأعضاء هيئة التدريس بالقسم بارواحهم أثناء الجائحة .

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كما تحدث عن الخدمة الكامله لجميع مستشفيات العزل بجامعة عين شمس ، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بمستشفيات جامعة عين شمس.

واعلن الدكتور شريف وديع عن مؤتمر قادم بالتعاون مع جامعات القاهرة والأزهر والإسكندرية يتناول الاهتمام بتقيم المريض قبل اجراء التخدير .

حضر المؤتمر العديد من روؤساء الجامعات ورؤساء الاقسام والاساتذه من جميع جامعات جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه إلى جانب تخصصات عده مثل الامراض الصدريه ، والاطفال، والصحه النفسيه، والمعمل ، والصيدله الإكلينيكية .

ولقد القى المحاضرات بعض الخبراء من أبناء القسم الذين يعملون في المملكه المتحده واثنوا على العمل والنظم الإكلينيكية داخل منظومة العمل فى مستشفيات جامعه عين شمس.

وقد تم أيضا على هامش المؤتمر استعراض عمليه فصل التوأم الملتصق ونجاحها نجاحا باهرا وقد حضر أيضا فعاليات المؤتمر الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنه العلميه فى وزاره الصحه المصريه ود. محمد فوزى السوده ، رئيس المستشفيات التعليميه.

وقد اوصى الموتمر على أهمية استمرار المؤتمرات التخصصية بمشاركة جميع التخصصات والجامعات مع استمرار  توثيق العمل العلمى للاجيال القادمة.

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعميد كلية الطب يشهدان افتتاح مؤتمر الثامن السنوى لقسم التخدير ب
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