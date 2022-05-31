رئيس جامعة عين شمس: تاريخ الدبلوماسية المصرية مليء بالإنجازات المشرفة

عقد اليوم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرا بعنوان "وزارة الخارجية المصرية في مائة عام ١٩٢٢-٢٠٢٢"، وذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن وزارة الخارجية لها لعديد من المواقف والبطولات في حق الوطن، من حيث اتخاذ القرار، مضيفا أن تاريخ الخارجية المصرية مليئ بالإنجازات والرؤي المشرفة، مشيدا بمركز دراسات الشرق الأوسط في الاهتمام بالدورات و الندوات التي توثق التاريخ المصري، مشيرا إلى أن المركز دشن كتابا لتاريخ إنجازات العصر الحديث وأنه سيتم مراجعته خلال الفترة المقبلة من بعض مؤسسات الدولة المعنية كهيىة قناة السويس.

وأضاف المتيني خلال، احتفالية مرور مائة عام علي إنشاء وزارة الخارجية المصرية وبحضور الوزير عمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق والوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية واشار الي ، أن الجامعة ستحتفل قريبا ياليبوبيل الماسي لها، مشيرا الي ان احتفالية الجامعة بمرور ١٠٠ عام على انشاء وزارة الخارجية يأتي في إطار التقدير للدور القائم و الفعال للوزارة خلال السنوات الماضية و حتى الان .

واضاف، أن وزارة الخارجية نجحت في فتح العديد من العلاقات المتميزة مع مختلف الدول، لافتا الي أن وزارة الخارجية تتميز بالكثير من الكوادر المتميزة في مجال الدراسات الخارجية، مؤكدا ان الجامعة تفتخر ان الدكتور سامح شكري وزير الخارجية الحالي احد خريجيها المتميزين.