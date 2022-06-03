المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: لم نحتفل بـ محمد صلاح لضمان خروجه سريعا من المطار .. فيديو

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سر عدم إقامة احتفالية لحظة وصول محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لمطار القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب.

وأكد وليد العطار في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يرتب احتفاليه كبري لـ محمد صلاح داخل معسكر المنتخب للاحتفال بتتويجه بـ الحذاء الذهبي والتأهل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن الاتحاد فضل عدم إقامة استقبال خاص بـ محمد صلاح لحظة وصوله لمطار القاهرة من أجل أن يخرج سريعا من المطار منعا الازدحام .

وتابع أن محمد صلاح نجم مصري لامع قدم العديد من الإنجازات الرائعه التي يستحق التكريم عليها .

وعن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي والمنتخب بفيروس كورونا فأكد أن اللاعب لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة ولكن النتيجه جاءت ايجابية.

واضاف أن الشناوي حاليا حالته الصحيه جيده ولا يعاني من اي تعب ولكنه تم عزله .

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