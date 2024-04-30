أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

ينشر “صدى البلد” أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 ، حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 83 جنيها، بعدما سجلت منذ أيام قليلة 89 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 88 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 75 جنيها، بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 90 و100 جنيه للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها

أسعار البيض

ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 150 إلى 152 جنيهًا.

ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا.

وتباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 155 جنيها