18 يونيو.. تعليم الكبار بعين شمس يعلن عن دورة إعداد مدرب إلكتروني

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار أن الدورة سوف تكون 18 يونيو 2022، ، عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب "أونلاين".



وأوضح مدير مركز تعليم الكبار محاور الدورة وهي كالاتي:

تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting

أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).

توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي

تصميم الاختبارات الإلكترونية

تصميم استمارات الحضور والتقييم.

تصميم استمارات استطلاع الرأي

التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأشار السعيد الي مواعيد الدورة ستة أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة أسبوعين من 9 الى 18 يونيو 2022، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM

كان قد نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية بطورس مركز أبو حمص .

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.. تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدمت قافلة اليوم الواحد خدماتها الطبية مجاناً لـ٦٠٠ مواطن في تخصصات الباطنة ، الرمد، الجلدية ،العظام ، النساء والتوليد، المخ والأعصاب ، الأطفال ، الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى تحويل ٨ حالات لتلقى العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

كما قدمت القافلة العلاج مجاناً وتم صرف العلاج لـ ٥٠٠ مواطن من صيدلية القافلة.