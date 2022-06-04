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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب
طلاب

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022السبت  4 / 6 / 2022
 

وقال الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه لا يوجد شكاوي اليوم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وانتظامها بشكل طبيعي.

وأشار عميد كلية الآداب الي وجود كل المسؤولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية


وشدد الدكتور مصطفى مرتضي، عميد الكلية على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول.

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس  برئاسة الدكتور . هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية بطورس مركز أبو حمص .

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قافلة جامعة عين شمس تنجح في خدمة أهالي البحيرة ضمن حياة كريمة

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ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ،و تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدمت قافلة اليوم الواحد خدماتها الطبية مجاناً ل٦٠٠ مواطن في تخصصات الباطنة ،  الرمد، الجلدية ،العظام ، النساء والتوليد، المخ والأعصاب ، الأطفال  ، الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى تحويل ٨ حالات لتلقى العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

كما قدمت القافلة العلاج مجاناً وتم صرف العلاج ل ٥٠٠ مواطن من صيدلية القافلة.

وقد أجرى سهيل حمزة جولة تفقدية باشر خلالها أعمال القافلة وسط إجراءات احترازية ووقائية والتأكد  من توزيع الكمامات مجانا على جميع المترددين على القافلة.

وشملت القافلة تقديم عدد من حملات التوعية التي قدمها د. طارق عبد الفتاح لأهالى القرية حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة تضمنت عدد من المحاور منها مفهوم التغذية الصحية وأهميتها وفوائدها  وكذلك حملة توعية بعنوان صحة المرأة والطفل   ناقشت عدة محاور منها أسباب تعرض المرأة للأمراض والصحة النفسية للمرأة ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

كما ضمت أعمال القافلة محور محو الأمية برئاسة د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وبالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة البحيرة حيث تم عقد امتحانات فورية لعدد ١٢٨ مواطن.

يذكر أن جامعة عين شمس تواصل قوافلها التنموية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية تفعيلاً لدورها الخدمي والتنموي و تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

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