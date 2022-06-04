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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيع الامتحانات .. وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن المدارس الأمريكية ..فيديو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المدارس الأمريكية تديرها مؤسسة أمريكية وليست الوزارة، وهذه المؤسسة تقوم ببيع امتحانات الثانوية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر، مشيرا إلى أن دور الوزارة الاشراف فقط.

واضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن المؤسسة التي تدير المدارس الأمريكية اوقفت أعمالها في مصر، وكانت الوزارة وفرت امتحان بديل لهم تحسبا لحدوث أي أمر آخر.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة لا تقوم بوضع الامتحانات للثانوية الأمريكية ولا تقوم بتصحيحه وعلي من ارتضي بذلك الأمر عليه تفهمه جيدا.

https://youtu.be/3RmW1mzKMvA

وزير التعليم طارق شوقي التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم الفني امتحانات الثانوية

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