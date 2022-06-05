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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد علي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة.

وقال في استغاثته ملك محمد علي  15 عاما مفقوده من يوم الأربعاء الماضي 1-6 الظهر  اي احد يتعامل معاها يلاقيها يشوفها يعرف عنها اي معلومة يتصل علي الارقام  01122693631
‏‪0115 477 3837‬‏
‏‪0115 552 3104‬‏.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل.

 

 ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

موقع صدى البلد رؤساء الاحياء بين الناس حل مشاكل المواطنين الخط الساخن 5731

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