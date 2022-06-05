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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 يونيو.. حفل تخريج البرنامج التدريبى لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين بجامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس " حفل تخريج البرنامج التدريبى لسفراء المناخ الافارقة والمصريين ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير دنيا عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ، و الدكتورة  ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هالة عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وذلك يوم الخميس ٩ يونيو بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة ، بحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الافريقية وبعض ممثلى المنظمات الدولية والاتحاد النوعى للمناخ.

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وأوضحت الدكتورة نهى سمير دنيا ، أن كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس قد اطلقت البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي، التي شاركت الكلية في تأسيسها وهي أحد برامج ومخرجات مبادرة اتحضر للأخضر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويهدف البرنامج لحشد جهود الطلاب والباحثين من الافارقة والمصريين لبناء جسور المعرفة المناخية مع المجتمع استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.

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