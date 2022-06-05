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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يناقش التعاون مع مستشفى مايو كلينك الأمريكية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اجتماع أونلاين مع المسئولين بمستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تعد من أكبر المستشفيات وأكثرها كفاءة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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الثلاثاء.. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

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تربية عين شمس تناقش طرق حل المتباينات في الرياضيات 8 يونيو

 وذلك بحضور ، الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب جامعه عين شمس ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور أسامة منصور وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث،  الدكتورة هبه الله سعيد وكيل الكليه  لشئون التعليم والطلاب والدكتورة زينب عبد الحفيظ مدير البرنامج الطبي الموسع بكليه الطب ، الدكتورة شيرين فواز منسق الاتفاقيات بمكتب التعاون الدولي بكليه الطب.

تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الأكاديمي بين جامعة عين شمس و كلية ومستشفى مايو كلينك ،  في مجال التعليم الطبى وتطوير الخدمات الصحية وخدمات الطوارىء ،كما تم التنسيق لتعاون مستقبلى في هذه المجالات من خلال شراكة استراتيجية بين الطرفين.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
الدكتور محمود المتيني جامعة عين شمس مستشفى مايو كلينك الولايات المتحدة الامريكية Jobs Education

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