رئيس جامعة عين شمس يناقش التعاون مع مستشفى مايو كلينك الأمريكية

عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اجتماع أونلاين مع المسئولين بمستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تعد من أكبر المستشفيات وأكثرها كفاءة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بحضور ، الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب جامعه عين شمس ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور أسامة منصور وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هبه الله سعيد وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتورة زينب عبد الحفيظ مدير البرنامج الطبي الموسع بكليه الطب ، الدكتورة شيرين فواز منسق الاتفاقيات بمكتب التعاون الدولي بكليه الطب.

تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الأكاديمي بين جامعة عين شمس و كلية ومستشفى مايو كلينك ، في مجال التعليم الطبى وتطوير الخدمات الصحية وخدمات الطوارىء ،كما تم التنسيق لتعاون مستقبلى في هذه المجالات من خلال شراكة استراتيجية بين الطرفين.