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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصرف الصحى غرق الشوارع ودخل بيوتنا.. أهالى البدماص بالدقهلية يستغيثون

غرق شارع
غرق شارع

سادت  حالة من الغضب اهالي منطقه كفر البدماص بمحافظه الدقهليه بسبب وصول مياه الصرف الصحي الى منازلهم وغرق الشوارع  ودخول مياه الصرف لعدد من المنازل مما اعاق حركه السير داخل المنطقه.

حيث قال محمد علي "سائق" نحن من ابناء منطقه كفر بدماص وتم كسر ماسورة  بشارع أبو بكر الصديق المتفرع من شارع السكة الحديد الفرنساوى مما تسبب في غرق المكان باكمله ولا يستطيع اي مواطن ان يسير في الشارع بسبب مياه الصرف الصحي التي ملات المكان ونحن نسال المسؤولين بالمحافظه اين انتم من هذه الفوضى التي بالشارع".

وقالت السيده ابراهيم مقيمه بالمنطقه انا لا استطيع ان اسير من الشارع منذ منذ ساعات بسبب مياه الصرف الصحي كل ما حدث هذا بسبب كسر ماسوره وتساءلت اين شركه المياه واين حي شرق المنصوره وأين المسؤولين بالمحافظه نريد ان يتدخل احد لشفت هذه المياه واعاده الشارع الى طبيعته".

وقال محمد متولي مقيم بالشارع أغيثونا مر اكثر من ساعتين والوضع كما هو ولا جديد ارجوكم ساعدونا وناشد المسؤولين بالمحافظه ان يكون بانفسهم بالتوجه الى شارعنا بكفر البدماص ليروا بأنفسهم بسبب مياه الصرف الصحي الذي دخلت عدد من المنازل مما سيؤدي الى انتشار الامراض والأوبئة داخل المنزل"
 

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المنصورة الدقهلية شركة المياه الأمراض الفرن محمد علي انتشار الامراض

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