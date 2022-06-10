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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطلق خدمة جديدة لـ Google Maps.. لأول مرة ستتعرف على جودة الهواء ونقائه من حولك

جوجل تطلق خدمة جديدة
جوجل تطلق خدمة جديدة لـ Google Maps

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية ميزة جديدة بخدمة خرائط جوجل Google maps، للمساعدة على استنشاق الهواء النقي عن طريق معرفة جودة الهواء من حولك ، بكل من هواتف أندرويد و iOS، بينما تم إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة فقط على أن تنتشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع Gsmarena التقني، ستظهر الخدمة كل ما يمكن توقعه من الجو، سواء كان ملوثًا بالضباب أو به شبورة أو سيئًا لا يستحق النزول للخارج، أو رائع ويجلب المتعة.

سيظهر للمستخدمين أرقام تفيد مؤشر جودة الهواء جنبًا إلى جنب مع إرشادات للأنشطة الخارجية، عند آخر تحديث للمعلومات، وروابط لمعرفة المزيد، بينما سيساعد وجود كل هذه التفاصيل بين يدي المستخدمين، اتخاذ قرارات بشكل أفضل حول النزول في الهواء الطلق عند أحسن وقت لذلك.

كما أوضحت جوجل أن البيانات تأتي من وكالات حكومية موثوقة بما في ذلك وكالة حماية البيئة (EPA) في الولايات المتحدة، وتعرض الخرائط أيضًا معلومات جودة الهواء من PurpleAir، وهي شبكة استشعار للأحوال الجوية وقياس جودة الهواء، وهي التي يمكن الاعتماد عليها في المناطق التي لا يتوفر حولها معلومات موثوقة من الحكومات.

وأكدت عملاقة التكنولوجيا جوجل على وجود الميزة الجديدة في محرك بحث جوجل، بحيث سيكون المستخدم قادر على الوصول إلى البيانات التي تقدمها خرائط جوجل حول جودة الهواء، مباشرة من خلال البحث.

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