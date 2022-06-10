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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023.. ميتسوبيشي تكشف ASX وتحدد موعد إطلاقها رسميا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

ميتسوبيشي تكشف ASX وتحدد موعد إطلاقها رسميا.. صور

كشفت شركة ميتسوبيشي عن أحدث سيارتها الجديدة طراز ASX كسيارة شقيقة لرينو كابتور ونيسان جوك بسبب التعاون المشترك بين الشركات الثلاثة، كما أطلقت ميتسوبيشي ألمانيا بيان صحفي أوردت فيه تفاصيل الخيارات الخمسة لمحركات الكروس أوفر القادمة، والتي من المقرر الكشف عنها في سبتمبر 2022.

 

لمحبي الهاتشباك ..أحدث اسعار سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بالسوق المصري

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري من عائلة سوزوكي الشهيرة وسط طرازات الهاتشباك، وشهدت تلك النسخة بعض التغيرات السعرية حيث جاءت بزيادة وقدرها 5000 جنيه.

 

سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023.. صور

كشفت شركة نيسان اليابانية عن أسعار سيارتها الجديدة جوك الهجينة والتي تبدأ أسعارها من 27.250 جنيه إسترليني، مع بدء التسليم في نهاية شهر يوليو، وتتوقع نيسان أن تكون Juke Hybrid الجديدة، التي تخضع للعديد من تغييرات التصميم الداخلية والخارجية ، "إضافة رئيسية" إلى مجموعتها وتعد بأداء أكثر استجابة وانبعاثات أقل.

 

الميكانيكي بيقولك .. كيفية تجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

الميكانيكي بيقولك .. نشهد هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المناخية الخاصة بفصل الصيف، والتي تتطلب منا الحذر في الكثير من الاوقات لتجنب ضربات الشمس والاشعة المباشرة، وعندما يتعلق الأمر بعالم السيارات فيبدو أن الموضوع يحمل الكثير من النقاط.

 

الأسعار الجديدة لـ نيسان قشقاي وجوك موديل 2022 بعد آخر زيادة.. تفاصيل

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار النسخة الرياضية من فئة الكورس اوفر نيسان جوك بقيمة قدرها 7000 جنيه، بالإضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام نيسان قشقاي موديل 2022 والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا أيضا.

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