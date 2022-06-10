سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023.. صور

كشفت شركة نيسان اليابانية عن أسعار سيارتها الجديدة جوك الهجينة والتي تبدأ أسعارها من 27.250 جنيه إسترليني، مع بدء التسليم في نهاية شهر يوليو، وتتوقع نيسان أن تكون Juke Hybrid الجديدة، التي تخضع للعديد من تغييرات التصميم الداخلية والخارجية ، "إضافة رئيسية" إلى مجموعتها وتعد بأداء أكثر استجابة وانبعاثات أقل.

سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023

تجمع نيسان جوك بين محرك بنزين 92 حصانًا وسعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي بقوة 48 حصانًا بإجمالي 140 حصانًا، تقول نيسان أن الرقم الاقتصادي يبلغ 54 ميلا في الجالون، في حين يتم تحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 118 جرام / كيلومتر.

سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023

تعد مجموعة نقل الحركة الهجينة نتيجة لتحالف نيسان مع رينو، التي أنتجت سيارة رينو كابتور E-Tech Hybrid، وتزود الشركة اليابانية المحرك، بينما توفر رينو علبة التروس، ومولِّد بادئ بجهد عالي 15 كيلو وات، وبطارية 1.2 كيلو وات ساعة مبردة بالماء، قادر على بدء التشغيل الكهربائي بالكامل بشكل.

تمت زيادة الديناميكية الهوائية في الهيكل الموجود أسفل المصد ، مع تحسين تدفق الهواء وتقليل السحب، في حين تم إعادة تصميم الجناح الخلفي، وتقدم Juke Hybridعجلات معدنية 17 بوصة بلونين وتصميم 19 بوصة مستوحى من تلك المجهزة لسيارة نيسان أريا الكهربائية متعددة الاستخدامات.

سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023

في الداخل ، تكتسب مجموعة جديدة من الأقراص خلف عجلة القيادة ، تستوعب مقياس قوة ، وإبرة للدلالة على الشحن المتجدد ومؤشر لمستوى شحن البطارية.

تأتي سيارة نيسان جوك بعدة طرازات جديدة تبدأ بـ N-Connectaبسعر 30.150 جنيه إسترليني مقابل 25.520 جنيه إسترليني لطراز ICEالجديد، بنما يأتي طراز Jukeاليدوي القياسي بسعر يبدأ من 20.420 جنيه إسترليني.

سعر ومواصفات نيسان جوك الجديدة موديل 2023

سيتم تحديد أول 750 نموذجًا يتم طرحها من خط الإنتاج في إصدار Premiere Editionالحصري وبسعر يبدأ من 28.250 جنيه إسترليني.