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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ نيسان قشقاي وجوك موديل 2022 بعد آخر زيادة.. تفاصيل

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ نيسان "قشقاي و جوك"

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار النسخة الرياضية من فئة الكورس اوفر نيسان جوك بقيمة قدرها 7000 جنيه، بالإضافة إلى السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام نيسان قشقاي موديل 2022 والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا أيضا.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار السيارة نيسان جوك وقشقاي موديل 2022.

اسعار السيارة نيسان جوك وقشقاي موديل 2022

1 – نيسان جوك موديل 2022 

 

تتسارع السيارة نيسان جوك موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي "تيربو" يستطيع أن يضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

اسعار السيارة نيسان جوك وقشقاي موديل 2022

أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2022 

 

الفئة الأولى Accenta نيسان جوك موديل 2022 بقيمة قدرها 446.500ألف جنيه بدلاً من 439.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية Tekna نيسان جوك موديل 2022 بقيمة قدرها 476.500 ألف جنيه بدلاً من 469.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  Persoنيسان جوك موديل 2022 بقيمة قدرها 486.500 ألف جنيه بدلاً من 479.500 ألف جنيه.

اسعار السيارة نيسان جوك وقشقاي موديل 2022

2 – نيسان قشقاي موديل 2022 

 

دعمت السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 206 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية.

اسعار السيارة نيسان جوك وقشقاي موديل 2022

أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 

 

الفئة الأولى Visia نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 539 ألف جنيه بدلاً من 529 ألف جنيه.

الفئة الثانيةAccenta  نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 574 ألف جنيه بدلاً من 564 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Tekna نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة قدرها 614ألف جنيه بدلاً من 604 ألف جنيه.

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