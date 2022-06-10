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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك .. كيفية تجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. كيفية تجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة

الميكانيكي بيقولك .. نشهد هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المناخية الخاصة بفصل الصيف، والتي تتطلب منا الحذر في الكثير من الاوقات لتجنب ضربات الشمس والاشعة المباشرة، وعندما يتعلق الأمر بعالم السيارات فيبدو أن الموضوع يحمل الكثير من النقاط.

الميكانيكي بيقولك .. كيفية تجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح لقائدي السيارات لتجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة.

 

1 – فحص ردياتير السيارة 

 

يجب أن نقوم بفحص الهيكل المعدني "الردياتير" بعناية شديدة، وتجنب ظهور اي تسريبات أو ثقوب به، وفي حالة ظهور ذلك فيجب التدخل الفوري لاصلاحة او تغييره على الفور، كما يجب فحص المياه بداخله والتأكد من عدم وجود عوامل للصدأ.

الميكانيكي بيقولك .. كيفية تجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

2 – غطاء الرديايتر والقربة البلاستيكية 

 

من الضروري أن نتأكد أن غطاء الردياتير في حالة سليمة ومحكم الغلق، حتى لا يتسبب في دخول الهواء أو تدافع للمياه، كما يجب أن نقوم بفحص قربة المياه البلاستيكية الجانبية، والتأكد من منسوب الماء بداخلها، وتزيدها في حالة النقصان مع عدم تعدي علامة الحد الأقصى MAX والتي تدون من الخارج.

 

3 – التأكد من حركة مروحة التبريد 

 

يجب أن نقوم بفحص الحالة الحركية والديناميكية لمروحة تبريد السيارة، والتي تقوم بدور شديد الأهمية داخل تلك المنظومة، ويمكن فحصها عبر تفعيل مكيف السيارة أو بمجرد النظر، بالاضافة إلى سماع صوتها ايضا.

الميكانيكي بيقولك .. كيفية تجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

4 – طرق الاصطفاف المناسبة 

 

من الضروري أن نختار مكان مناسب لاصطفاف السيارة، ويفضل أن يكون داخل احد الجراجات المغطاة، أو تحت مظلات خارجية، كما يمكن ان تصطف السيارة اسفل الاشجار للحماية ايضا، ويفضل أن يقوم قائد السيارة باستخدام شماسات الزجاج للحد من ارتفاع درجة حرارة السيارة من الداخل.

 

5 – حماية السيارة 

 

يفضل أن يقوم مالك السيارة باستخدام غطاء الحماية، والذي يعمل على حماية السيارة من اشعة الشمس وتجنب مشكلات "كلح" الطلاء الخارجي، بالاضافة لحماية الكثير من الاجزاء الخاصة بالمقصورة، ويفضل ايضا أن نختار اوقات مناسبة للسير إذا امكن.

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