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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أكبر سعة ويمنع القرصنة.. مميزات القمر الصناعي المصري 301

علاء النهري، نائب
علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفض

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، إن إطلاق مصر القمر الصناعي "نايل سات 301"، من أجل أن يحل محل القمر الصناعي 201، خلال عام 2028، موضحا أن القمر سيستقبل الترددات خلال شهر تقريبا.


وأضاف “علاء النهري” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القمر الصناعي "301"، يتميز عن غيره بتطور أجهزة الإرسال والاستقبال، كما أن سعة القمر أكبر عن السابق، ويعمل على منع القرصنة وتشفير الترددات.


وأوضح أن القمر 301 قادر على المناورة وتغير تردداته وذلك لمنع القرصنة والشوشرة، منوها بأن القمر سيتيح نقل القنوات الفضائية المصرية داخل دول حوض النيل وجنوب أفريقيا.


واسترسل: القمر الصناعي سيؤثر إيجابيا على سرعة الإنترنت، كما أنه سيعمل على تقوية إشارات الراديو، منوها بأن العمر الافتراضي للقمر الصناعي "301" يصل إلى 15 عام.

القمر الصناعى نايل سات 301 تكنولوجيا الفضاء القرصنة جنوب افريقيا اخبار التوك شو

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