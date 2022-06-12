أبو ريدة: أتعرض لأكاذيب لا يتحملها بشر.. وأزمة مبارة الأهلي الوداد خطأ مصري

أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه تعرض لأكاذيب وشائعات لا يتحملها بشر خلال الفترة الماضية وآخرها أزمة الأهلي الأخيرة في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها أمام الوداد المغربي.



وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" التاريخ شاهد على دوري مع المنتخب الوطني والأندية المصرية ومساندتها، والدور الذي لعتبه اعتز بيه ولا يمكن لاحد أن يلغيه".

وأضاف:" كنت ضد قرار لعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بسبب التنقلات بين الدول الأفريقية ، نحن لسنا أوروبا".

وتابع: "عُقد اجتماع في كاف في يناير قبل أمم أفريقيا بالكاميرون وكنت الوحيد المعترض على اقامة النهائي من مباراة واحدة، بغض النظر عن تقديم مصر بالتنظيم أم لا".

وأكمل:" خطاب كاف وصل إلى اتحاد الكرة يوم 19 يناير واخر موعد كان 28 ، لماذا لا نقول أن الخطاب وصل ونعترف بوجود خطأ من جانب الاتحاد المصري؟".

وواصل: "موضوع الخطابات انتهي من العالم من 30 عام، لو كان هناك خطأ لماذا لا نعترف به منذ اللحظة الأولى؟".

وأكد، أن مسؤولية اتحاد الكرة كان مخاطبة الدولة المصرية للحصول على موافقة بشأن تنظيم المباراة وبعد ذلك التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأتم : "دور الاتحاد الأفريقي يخاطب الاتحادات المحلية ولا يخاطب الأندية، والتأخير في إعلان اسم البلد المنظم لنهائي دوري الأبطال كان بسبب وجود شد وجذب بشأن إقامة النهائي من مباراة واحدة".