حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

قالت سيدة بريطانية، إنه قيل لها أن فرصة الحمل والإنجاب لديها ضعيفة ولا تتعدى الـ5 %، وأنها حملت مرتين في غضون أسبوع واحد، في حدث نادر جداً من نوعه.



ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قالت السيدة ألينا لوكا، التي تعيش في منطقة بيكتون، شرق لندن، إنها لطالما حلمت بالحمل والإنجاب، لكن معاناتها من قصور الغدة الدرقية أعاقت هذه الرغبة.



ويعني قصور الغدة الدرقية عدم إنتاج الغدة لما يكفي من الهرمونات، الأمر الذي يتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، مما يصعب من فرص الحمل.



وبعد عامين من المحاولات المستمرة، واستشارة الأطباء الذين أخبروها بأن فرص الحمل لديها لا تتعدى الـ5 في المائة، قررت لوكا وزوجها ريك كارميا، الاستسلام وتقبل الأمر.



لكن فجأة، اكتشفت السيدة البالغة من العمر 30 عاماً، أنها حامل، وخلال الفحص والمتابعة في الأسبوع الـ12 من الحمل، أخبرها الأطباء أنها في الواقع حامل في طفلين، ولكنهما ليسا توأمين، بل يفصل بينهما أسبوع.



ولفت الأطباء إلى أن هذه الظاهرة نادرة جداً، وتحدث عندما يتم تخصيب بويضتين في مرتين منفصلتين خلال أيام قليلة.



ولم يبلغ عن هذه الحالة إلا عدد قليل جداً من السيدات في المملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، وولدت لوكا طفلتيها إيلي وميلي في شهر مارس، وقد وصفت الحدث بأنه «معجزة».



ومنذ ولادتها، أنشأت لوكا حساباً على تطبيق «إنستجرام» يستهدف بشكل خاص زيادة الوعي بهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص ليس لديهم أي علم أو معرفة بها، حيث كان أقاربها وأصدقاؤها لا يصدقونها تماماً حين تخبرهم بما حدث معها.