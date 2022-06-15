جدو: جمال علام «أهان» إيهاب جلال.. والمنتخب «مهلهل» في غياب محمد صلاح

انتقد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي السابق، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تصريحاته عن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

وقال “جدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أهان إيهاب جلال مدرب منتخب مصر وتصريحات رئيس الاتحاد كانت البداية للهزيمة أمام كوريا الجنوبية”.

وأضاف: “منتخب مصر على مستوى اللاعبين مُهلهل للغاية خاصة في غياب محمد صلاح”.

وواصل: "المنتخب الوطني يعاني بدون صلاح، ضد أي منافس مهما كان اسمه".

واختتم “جدو” حديثه قائلاً: "لابد أن نُخطط للمستقبل، على مستوى كافة المنتخبات الوطنية".

" src=" ">