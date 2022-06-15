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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق نشب بحوش في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكننت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بحوش مِلك عامل في بداية الأربعينات من العُمر، دائرة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو (ياسر ل ح خ- 42 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفي الشبهة الجنائية.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

حريق حوش الحماية طهطا السيطرة

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