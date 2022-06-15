أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الاسكندرية، الجيزة، أسيوط)، ويكون التقديم عبر الموقع الالكترونى لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك فى الفترة من 15/6/2022 وحتى 30/6/2022، على أن يتم عقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين اعتباراً من يوم 3/7/2022.



وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، على النحو التالى:

1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عام.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6 - أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

7ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي : ـ

مدرسة مسطرد ـ محافظات ( القاهرة ـ القليوبية ـ مدن القناة )

مدرسة الجيزة ـ محافظات ( الجيزة وضواحيها ـ الفيوم)

مدرسة بني سويف ـ محافظات ( بني سويف وضواحيها ـ المنيا)

مدرسة أسيوط ـ محافظات ( أسيوط والوادي الجديدـ سوهاج ـ قنا ـ الاقصر ـ أسوان)

مدرسة البحيرة ـ محافظات ( البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط )

مدرسة المنوفية ـ محافظات ( المنوفية ـ الغربية ـ الشرقية )

مدرسة الاسكندرية ـ محافظات ( الاسكندرية ـ مطروح ـ البحر الأحمر ـ شمال وجنوب سيناء )



وأوضحت الشركة أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي: "اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عاما، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر،ايصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر، وأن تشمل المرفقات: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية".



وأشارت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة تخصصات:ـ

تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

تشغيل وصيانة محطات التحلية( تحلية مياه البحار )