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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرجان: يجب اتخاذ قرار جرئ من الجبلاية بشأن الإدارة الفنية للمنتخب.. فيديو

صدى البلد

قال محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب نائب رئيس شركة استادات الوطنية، إن المنتخب الوطنى يحتاج إلى جهاز فني يليق به لقيادته في الفترة المقبلة.

وأكد محمد مرجان أنه يجب وجود مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة لتطوير المستوى الفني للمنتخبات، ولا بد أن يكون هناك قرار جرىء من اتحاد الكرة فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، خلال تصريحات في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد أن: "الجمعية العمومية هى من اختارت الاتحاد ومن حقها محاسبة المجلس"، متمنيا أن يكون الموسم الجديد منتظما.

وتابع مرجان: "من حق الأهلى والزمالك يزعلوا فى أى وقت من أى قرار، ومن حقنا نتناقش بشفافية علشان نوصل لاتفاق، لأن النزاعات مش فى صالح الكرة المصرية، وذلك من أجل تطوير الرياضة".

وواصل مرجان: "علاقتى مع مجلس إدارة النادى الأهلى محترمة ومستمرة بعد رحيلى، ولم أحدد موقفى من خوض انتخابات الأهلى القادمة".

وأكمل مرجان: "افتقدنا الأندية الشعبية وسنسعى لنعيدها لمكانتها الطبيعية، ولدينا أزمة أكبر من مباراة القمة القادمة بين الأهلى والزمالك وهى مستقبل منتخب مصر".

ووجه مرجان رسالة إلى الجمهور قائلا: "مكانكم في المدرجات ونفسنا ترجعوا بكامل العدد زى زمان، حافظوا على بعض لأن دوركم مهم جدا"، وتابع: "الأزمات الحالية على الساحة الرياضية تؤثر بشكل كبير على أداء المنتخب وعلى الرياضة بشكل عام".

 

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