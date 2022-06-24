الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب، لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعاً كبيراً لمواجهة التضخم الجامح.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.72 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1825.90 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9% هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول للمشرعين، إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاماً "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

ويجعل الدولار القوي الذهب المسعر بالعملة الأميركية أغلى ثمناً بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات الجمعة 24 يونيو حزيران، مما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 21.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 915.11 دولار للأونصة، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1870.29 دولار، وارتفع نحو 3% هذا الأسبوع.