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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع لأعلى مستوى أمام الجنيه خلال 5 سنوات في تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

 ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فيبداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع أمس في نهاية التعاملات بمقدار قرشين شراء وبيعا.

 

سعر صرف الدولار

 

وتحرك سعر الدولار  في البنك المركزي وسجل 18.7294 للشراء و 18.8083 للبيع، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجع اليورو والاسترليني

سعر الدولار

وكان الدولار الأمريكي سجل في البنك المركزي أمس الثلاثاء 28-6-2022، قبل التحرك، 18.7100 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.7883، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الثلاثاء 28-6-2022، 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع

ارتفاع سعر صرف الدولار

وصعد الدولار مقابل الجنيه اليوم لأعلى مستوى له في 5 سنوات ماضية، ليسجل سعر البيع في معظم البنوك 18.81 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلي المصري: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.74 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.76 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.74 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.73 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار سعر الدولار ارتفاع سعر صرف الدولار الدولار الأمريكى الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي

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