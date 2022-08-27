عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية في العراق أمس الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي، شن هجومين على نقاط للجيش العراقي في ديالى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان السلطات الأمنية العراقية أنه، "نتيجة لمعلومات وعمليات نوعية لجهاز المخابرات الوطني العراقى، تحت قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية العراقية قصفا لوكر للإرهابيين بالقرب من وادي أبوموقانير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "القصف تم من خلال توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف وقضت على جميع من بداخله".

العراق يتسلم 50 من عناصر داعش من سوريا

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن قيادة العمليات المشتركة تسلمت من الجانب السوري 50 عنصراً من داعش يحملون الجنسية العراقية، وذلك بعد القبض عليهم داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن عملية تسلم عناصر داعش جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري.

العراق: استهداف رتل تابع للسفارة الأسترالية في بغداد بعبوة ناسفة

العراق.. انفجار عبوة ناسفة قرب المنطقة الخضراء في بغداد

وقالت إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية ستتولى إكمال الإجراءات اللازمة بحق عناصر داعش الذين تسلمهم العراق مشددةً على أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية في داخل العراق وخارجه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال أيضًا إن الحكومة العراقية تسلمت نحو 50 آخرين من قيادات داعش وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وتم نقلهم إلى العراق.

وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع يونيو تسلمها 50 عنصراً من التنظيم من القوات الكردية. وقال مصدر عسكري رفيع لـ"فرانس برس" حينها إن "هناك 3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

ومنذ العام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً.

ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، نصفهم تقريبًا عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع "كارثي" في المخيم.

 

داعش سوريا العراق بغداد المرصد السوري الحكومة العراقية تنظيم داعش وزارة الداخلية الإرهاب تنظيم داعش الإرهابي الداخلية العراقية المنطقة الخضراء داخلية العراق محافظة الأنبار داعش الإرهابي قيادة العمليات المشتركة محافظة الأنبار العراقية حكومة العراق الطيران العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

أرقام صادمة.. دراسة تكشف حجم العدوان التركي على العراق بداية من 2015

العراق يكشف حقيقة إعلان حالة الإنذار القصوى في القطعات العسكرية

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة

قائد أمريكي: نطور أنظمة دفاعية لمواجهة صواريخ روسية وصينية

الأمم المتحدة: الفيضانات تلحق أضرارا بأكثر من 340 ألف شخص في تشاد

العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

أفضل أذكار الصباح كاملة .. حصن نفسك في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص يقفز على سلالم محطة مترو بسيارة مسروقة بمدريد |فيديو

رفعت علم المثليين.. اعتقال مغنية تركية بسبب إساءتها للمدارس الإسلامية

لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد صبي يغرق في نهر مليئ بالتماسيح في الهند

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ