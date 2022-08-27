العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

قالت وسائل إعلام محلية في العراق أمس الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي، شن هجومين على نقاط للجيش العراقي في ديالى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، قصف الطيران العراقى وكر لإرهابيين من داعش بضربتين جويتين في محافظة الأنبار العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان السلطات الأمنية العراقية أنه، "نتيجة لمعلومات وعمليات نوعية لجهاز المخابرات الوطني العراقى، تحت قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية العراقية قصفا لوكر للإرهابيين بالقرب من وادي أبوموقانير ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "القصف تم من خلال توجيه ضربتين جويتين دمرتا الوكر المستهدف وقضت على جميع من بداخله".

العراق يتسلم 50 من عناصر داعش من سوريا

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن قيادة العمليات المشتركة تسلمت من الجانب السوري 50 عنصراً من داعش يحملون الجنسية العراقية، وذلك بعد القبض عليهم داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن عملية تسلم عناصر داعش جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي من قبل الجانب السوري.

وقالت إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية ستتولى إكمال الإجراءات اللازمة بحق عناصر داعش الذين تسلمهم العراق مشددةً على أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية في داخل العراق وخارجه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال أيضًا إن الحكومة العراقية تسلمت نحو 50 آخرين من قيادات داعش وعناصره، كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وتم نقلهم إلى العراق.

وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع يونيو تسلمها 50 عنصراً من التنظيم من القوات الكردية. وقال مصدر عسكري رفيع لـ"فرانس برس" حينها إن "هناك 3500 معتقل عراقي" في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

ومنذ العام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة قبل أن تتم هزيمته في العامين 2017 و2019 تباعاً.

ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، نصفهم تقريبًا عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع "كارثي" في المخيم.