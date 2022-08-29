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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس والنيجر تبحثان تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

صدى البلد

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، مع نظيره بجمهورية النيجر حسومي مسعودو، سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارة والتعليم العالي والصحة والبنية التحتية والمجال المصرفي.

جاء ذلك خلال استقبال الجرندي، اليوم الإثنين، لوزير النيجر الذي ترأس وفد بلاده في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التي احتضنتها تونس اليومين الماضيين.

واتفق الجانبان على الشروع في الإعداد للدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-النيجرية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بتونس، مع التأكيد على أهمية تقديم مقترحات ملموسة للتعاون بين الجانبين يتم اعتمادها خلال هذا الاستحقاق الثنائي.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية بالنيجر عن رغبة بلاده في فتح مكتب اتصال بتونس يُعنى بتوفير الخدمات القنصلية للجالية النيجرية بتونس وخاصة الطلبة إضافة إلى الإحاطة بالمواطنين النيجريين القادمين إلى تونس للعلاج، حيث وعد الوزير التونسي بتوفير التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص.

ومن جانبه، أكد الجرندي أهمية تكثيف التنسيق بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق المزيد من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في العديد من المجالات، مشددًا على ضرورة تعزيز التشاور داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، بهدف إيجاد حلول جماعية للتحديات المشتركة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ولتخفيف انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على دول القارة.

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