150 جنيها للمادة.. موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 .. أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أصدرته بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم

وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم ، تقرر أن يكون موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام ؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه مع حلول موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، سيكون التقدم بالتظلمات بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لـ تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 لطلاب الدور الثاني

وبمناسبة اعلان موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم تخفيض رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لتصبح 150 جنيه فقط بدلا من 300 جنيه لكل مادة ، مشددة على ضرورة تسديد هذه الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تفاصيل تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 بما فيها الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع يتم اعلانها إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني لـ تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

ومن المقرر أن يتم إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وفي تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وفي مقرات تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.