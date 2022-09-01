عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

150 جنيها للمادة.. موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

رضا حجازي
رضا حجازي

موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022  .. أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أصدرته بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 اليوم

وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم ، تقرر أن يكون موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام ؛ للطالب الراسب في امتحان الدور الثاني والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه مع حلول موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022  ، سيكون التقدم بالتظلمات  بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لـ تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

txt

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

txt

القصة الكاملة لـ16 طالبا اكتشفوا درجات غير محسوبة في تظلمات الثانوية العامة

تخفيض رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 لطلاب الدور الثاني

وبمناسبة اعلان موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم تخفيض رسوم تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لتصبح 150 جنيه فقط بدلا من 300 جنيه لكل مادة ، مشددة على ضرورة تسديد هذه الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تفاصيل تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 بما فيها الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع يتم اعلانها إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني لـ تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 

ومن المقرر أن يتم إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

وفي تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، على أن يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له  للاطلاع  فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

وفي مقرات تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وأنه في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة؛ لإخطار الطالب بنتيجة التضرر، واسترداد رسم الاطلاع.

تظلمات الدور الثاني تظلمات موعد بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة الدور الثاني للثانوية العامة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

عاجل| مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

ترشيحاتنا

مدبولي يستمع لشرح حول عمل وحدة الأشعة المتنقلة والتطوير بمستشفى العلمين النموذجي

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري المالية والصناعة

والد زيزو يضغط على إدارة الزمالك للموافقة على رحيله للريان القطري

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمرسى مطروح

غتوري: هدف منتخب البادل الصعود لـ كأس العالم.. وتحقيق انجاز بإسم مصر|فيديو

هل للزوجة أجرة على إرضاع أولادها ؟.. اختلاف فقهي بين المذاهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلتين طعمهم حلو وهيشبعوا

رئيس الأركان يتفقد معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول بالقوات المسلحة

كلاكيت تاني مرة.. حنان مطاوع ببوركيني جديد من هادية غالب

بعد صورة الكعبة .. تطور يصاحب هنا الزاهد مع إطلالاتها | شاهد

فيديو

رئيس الأركان يتفقد معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول بالقوات المسلحة

هل سيجري هدم مقبرة طه حسين .. وما سر الكتابات الحمراء على مدفن عميد الأدب العربي "فيديوجراف"

مربوحة مش هدية .. أول حوار لدنيا سمير غانم بعد عودتها للفن

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ