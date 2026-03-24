أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

تشعر النساء المبتدئات في عالم الطبخ بحالة من الرهبة عند دخول المطبخ ولاتعرف كيف تعد الأطباق الشهية ولاتعرف خطوات تحضير الأصناف الرئيسية.

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة بالصلصة

مكرونة مسلوقة

عصير طماطم

صلصة طماطم

بصل مفروم

شطة ناعمة حسب الرغبة

فلفل اخضر حار حسب الرغبة

زيت

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل

في حلة بها زيت أو سمنة شوحي البصل وعليها الملح والتوابل ثم ضيفي عليها عصير الطماطم والصلصة وتترك لتتسبك.

اضيفي عليها المكرونة المسلوقة وقلبيها وتقدم ويمكن إضافة البقدونس بجانبها أو الفلفل الحار أو المخلل كما يمكن تحضير اى نوع لحوم سريع بجانبها مثل البانيه والكفتة والبرجر.

طريقة سلق المكرونة

احضري حلة وضعي بها كمية كبيرة من الماء واتركيها على النار حتى تغلى.

ضعي المكرونة في الحلة مع رشة ملح وقطرات زيت واتركيهم حتى الغليان.