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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: القرن 21 سيكون أمريكيا بامتياز

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إن القرن الـ21 سيكون قرنا أمريكيا بامتياز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مازالت منارة العالم وفكرة يجب تحقيقها.

وأضاف بايدن في كلمة له: "ليس لدي أي شك في أننا سنحمي ديمقراطيتنا، هناك من يريد العودة بنا إلى أمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار أو في الخصوصية، لكننا سنتحد كأمة ونضمن حماية ديمقراطيتنا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أمريكا هي أقوى فكرة في تاريخ العالم وموجودة وراسخة في قلوبنا، وراهنت على الأمريكيين والآن ثمة نور في نهاية النفق رغم ما يقوله المتطرفون والمؤمنون بتفوق العرق الأبيض".

واستطرد بايدن بالقول إن " الفرص والعدالة والحرية أمور يجب أن تحققها الديمقراطية لكن أنصار ترامب ينظرون إلى الولايات المتحدة ويرون المجازر والظلام وأنا أراها تحظى بمستقبل لا حدود له".

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يأتي ذلك بعد أن أدان بايدن يوم الثلاثاء الماضي التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) بعد التفتيش الذي أجراه المكتب في منزل ترامب.

وأضاف بايدن في خطاب له الثلاثاء “إنه لأمر يبعث على الاشمئزاز أن نرى إف.بي.آي يتلقى تهديدات في الآونة الأخيرة“، مشيرا إلى أنه يعارض وقف تمويل المكتب.

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وكان مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية قالوا إن الرئيس السابق دونالد ترامب ربما أخفى وثائق أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد عقاراته في يونيو الماضي، مشيرين إلى أن "جهودا قد بُذلت على الأرجح لعرقلة تحقيقات الحكومة".

وتأتي المذكرة ردا على دعوى قضائية رفعها ترامب، يطالب فيها بالاستعانة بمحامي طرف ثالث "محايد" - يُعرف باسم المشرف القضائي الخاص - للإشراف على مجريات القضية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن السرية قد رُفعت عن تلك الوثائق.

ويتعين على رؤساء الولايات المتحدة، عند انتهاء فترة حكمهم، نقل جميع وثائقهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى وكالة حكومية تسمى "الأرشيف الوطني".

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وفي المذكرة التي كُشف عنها الثلاثاء، قدّم رئيس قسم مكافحة التجسس بوزارة العدل، جاي برات، أوضح صورة حتى الآن لمحاولات استرجاع وثائق من الرئيس السابق.

وأدت هذه المحاولات إلى زيارة فريق من الأرشيف الوطني مقر إقامته في فلوريدا في يناير، وزيارة لفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو، وأخرى في 8 أغسطس.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في ما إذا كان ترامب قد تعامل مع السجلات بشكل غير صحيح من خلال نقلها من البيت الأبيض إلى منتجع مار إيه لاجو في فلوريدا بعد أن ترك منصبه في يناير 2021.

وتضمنت المذكرة صورة لوثائق التقطت أثناء التفتيش على ما يبدو. وتُظهر الصورة ملفات مختلفة على سجادة، يحمل بعضها علامة "سري" و"سري للغاية".

ورد ترامب على المذكرة، الأربعاء، مدعيا دون دليل أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "ألقوا الوثائق عشوائيا على الأرض (ربما تظاهروا أنني أنا من فعل ذلك)".

وأضاف ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلا "بدأوا بعد ذلك التقاط صور لها ليراها الجمهور".

 

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