جربوها.. طريقة عمل سمبوسه الزعتر والجبن

تعتبر طريقة عمل سمبوسة الزعتر والجبن من الوجبات الخفيفة المفضّلة لدى الكثيرين، والتي غالبا ما يتم تقديمها في المناسبات، وهي من الوصفات التي يفضلها الاطفال قبل الكبار .

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سمبوسة الزعتر والجبن، وهي من الأكلات الهندية الشهيرة، والتي اشتهر تحضيرها في جميع انحاء العالم، وهي وصفة سهلة يمكن تحضيرها في اقل من 40 دقيقة، وتكفي لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سمبوسه الزعتر والجبن

طريقة عمل سمبوسه الزعتر والجبن

مقادير طريقة عمل سمبوسه الزعتر والجبن :

500 غرام عجينة سمبوسة جاهزة

1 كوب زعتر جاف

1 كوب جبن كيري أو مثلثات

2 بيض مخفوق

زيت للقلي

طريقة عمل سمبوسه الزعتر والجبن :

_ نحضر السمبوسة الجاهزة، ونضع فيها حشو الجبن ثم نلفها حسب الرغبة على هيئة مثلثات أو أصابع.

_ نضع البيض المخفوق في وعاء صغير، وفي وعاء آخر نضع الزعتر.

_ نضت الزيت في مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسّطة حتى يسّخن.

_ نغمس السمبوسة المحشيّة بالجبن في وعاء البيض، ثم نمررها على الزعتر حتى تتغلّف به من كل الجوانب.

_ نقوم بقلي السمبوسة في الزيت وبمجرّد أن تنضج، ثم نضع السمبوسة في طبق التقديم ونتناولها ساخنة.