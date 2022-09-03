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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2040 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم منها 320 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و 1720 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 330 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الرقة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 367 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 776 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.24 مليار درهم منها 99 رهن أراض بقيمة 310.25 مليون درهم و343 رهن فلل وشقق بقيمة 926 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 198 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 111 هبة بقيمة 943.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 113 مليون درهم .

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