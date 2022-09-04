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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ما زالت على أساسي 2014.. نائبة تطالب وزارة التعليم بزيادة حقيقية لرواتب المعلمين

النائبة ريهام عبد
النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن زيادة مرتبات المعلمين.

 

وقالت النائبة في طلبها، إن الوزير رضا حجازي قد صرح بأنه سيتم رفع مقابل الحصة الإضافية من ٣ إلى ٢٠ جنيها، لكنه لم يوضح آلية التنفيذ، حيث أن المعلم لا يتقاضى أصلا بدلاً عن الحصص الإضافية عندما كانت قيمتها ٣ جنيها، متسائلة: فهل يتقاضاها الآن وقد أصبحت بـ ٢٠ جنيها؟

 

وأشارت النائبة ريهام عبدالنبي في طلبها، إلى أن وزير التربية والتعليم، تجاهل أن المعلم يتقاضى حتى الآن مرتبه على أساس ٢٠١٤، ويأخذ الحوافز والبدلات أيضًا على أساسي ٢٠١٤، فى حين يتم توقيع الخصم على أساسي ٢٠٢٢، لافتة إلى أن زيادة مرتب المعلم يجب أن تكون حقيقية ووفقاً للقانون وليس مجرد كلام بدون آلية واضحة للتنفيذ.

 

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية رفع مرتب المعلمين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعاني منها العالم وليس مصر فقط، قائلة: ليس من العدل أن يتقاضى المعلم مرتب على أساسى ٢٠١٤ ونحن على أعتاب عام ٢٠٢٣، وقد زادت الأسعار أضعاف منذ ٢٠١٤ وحتى الآن، ومازالت الأسعار فى زيادة مستمرة والمرتب لا يزيد بالشكل الذى يليق بالمعلم لتوفير حياة كريمة له ولأسرته.

طلب احاطة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير المالية زيادة مرتبات المعلمين رئيس البرلمان

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