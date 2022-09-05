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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين 5-9-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

وبلغ سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية، اليوم الاثنين نحو 19.18 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 19.12جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 19.11جنيه للشراء و 19.37جنيه للبيع.

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ننشر أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم |تفاصيل

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أفضل سعر لشراء اليورو فى البنوك اليوم 2-9-2022

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(العقاري المصري العربي،المصري لتنمية الصادرات) اليوم نحو 19.10جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( الأهلى المتحد،التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، قطر الوطني،المصرف العربي الدولي ) اليوم نحو 19.09جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع.

اليورو اليوم 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك كريدي اجريكول اليوم الاثنين نحو 19.08جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين عند 19.07جنيه للشراء 19.19جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنوك (الاهلي المصري ،مصر) اليوم نحو 19.07جنيه للشراء و 19.30جنيه للبيع.

سعر اليورو الاثنين 

وسجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم نحو 19.07جنيه للشراء و 19.31جنيه للبيع.


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإسكندرية ، فيصل الإسلامي) اليوم نحو 19.07جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع.


ووصل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (العربي الأفريقي الدولي ، المشرق ،بلوم ،البركة،الكويت الوطني،قناة السويس،أبوظبي التجاري،الإمارات دبي الوطني ) اليوم نحو 19.05جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع

افضل سعر لشراء اليورو

 

ويقدم بنك التنمية الصناعية  افضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين بقيمة 19.18جنيه للشراء.

 

وكان البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة بشكل كبير غير متوقع بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 0.5 في المئة لشهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ 11 عاما كما أنها أعلى وتيرة زيادة منذ عام 2000.

 

 

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