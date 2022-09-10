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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطلقت عليه النار وأحرقته.. قصة مقتل أردني على يد حماته

المجني عليه
المجني عليه

كشفت القوى الأمنية في الأردن لغز وفاة شاب ثلاثيني، تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غربي مدينة معان.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، قال مصدر أمني في المحافظة إن التحقيقات الجنائية الأولية توصلت إلى هوية قاتل الشاب، الذي تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غربي مدينة معان، وهي حماته.

وأشار المصدر إلى أن "المتهمة اعترفت خلال التحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية بينهما".

إجلاء أقارب القاتل

ولفت إلى أن "الجهات المختصة أخذت مهلة أمنية من ذوي وعائلة المجني عليه لمدة ثلاثة أيام لترتيب الإجراءات الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية".

وبحسب العادات والأعراف المتبعة في مثل هذه الحوادث، "جرى إجلاء خمسة الدم للقاتل"، مع استمرار التحقيق في الجريمة، بحسب المصدر ذاته.

ووفقًا لـ"العربية"، أوضح مصدر أمني أن الجثة تعرضت لمجموعة من الأعيرة النارية، ومن ثم تم إحراقها ورميها في منطقة غير مأهولة بالسكان في محافظة معان.

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الأردن الأجهزة الامنية الجريمة جثة قتل معان

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